Sujetos Disparan Contra Vivienda en la Colonia Águilas de Zaragoza en Ciudad Juárez

La noche del lunes 15 de junio se reportó un segundo ataque armado contra una vivienda. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en la colonia Águilas de Zaragoza, en el cruce de las calles Samachique y Huemac, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras observar a dos hombres vestidos de negro a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda antes de huir del lugar.

Localizan Casquillos y Daños en la Vivienda

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde localizaron al menos nueve casquillos percutidos y diversos daños en la fachada de la vivienda, así como en una de sus ventanas. Ante ello, procedieron a resguardar el área y dar aviso a las demás corporaciones de seguridad.

Fiscalía Inició las Investigaciones

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre los responsables del ataque.