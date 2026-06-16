Sujetos Disparan Contra Vivienda en la Colonia Águilas de Zaragoza en Ciudad Juárez

Sujetos armados en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra una vivienda en la colonia Águilas de Zaragoza, provocando daños en la fachada.

Sujetos armados disparan contra vivienda en Águilas de ZaragozaFoto: N+

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Ataque en Ciudad Juárez: sujetos en moto disparan contra vivienda en Águilas de Zaragoza. Autoridades investigan, aún sin responsables. Conoce más detalles.

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