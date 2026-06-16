Ataque Armado Contra Familia en Ciudad Juárez Deja Cuatro Detenidos

La noche del pasado lunes 15 de junio se registró un ataque armado contra una vivienda en el fraccionamiento UrbiVilla del Cedro, etapa 2, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, cuatro hombres armados que viajaban a bordo de varias motocicletas llegaron a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sierra de Ayllón y Cordillera Oriental.

Los agresores presuntamente lanzaron piedras contra la vivienda y posteriormente realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego contra el inmueble. Ante la situación, uno de los integrantes de la familia afectada realizó el llamado al número de emergencias 911.

Localizaron Casquillos en la Escena

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron daños en la vivienda, por lo que procedieron a resguardar la escena y avisar a las demás corporaciones.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes. Como parte de las labores, fueron asegurados al menos 16 casquillos percutidos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre los responsables ni sobre las posibles causas del ataque. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se revelen más detalles sobre lo ocurrido.

Integrantes de la Familia Fueron Detenidos

Sin embargo, en el lugar de los hechos, las autoridades informaron sobre la detención de cuatro hombres pertenecientes a la familia afectada, debido a que algunos de ellos contaban con faltas administrativas pendientes.

Los detenidos fueron identificados como: