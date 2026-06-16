Ataque Armado Contra Familia en Ciudad Juárez Deja Cuatro Detenidos

Sujetos armados atacaron a una familia dentro de su domicilio y posteriormente huyeron; sin embargo, cuatro integrantes de la familia fueron detenidos por faltas administrativas.

Familia es atacada a balazos en su domicilio en Ciudad JuárezFoto: N+

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Ataque armado en Ciudad Juárez: una familia fue atacada en su hogar y cuatro de sus miembros detenidos por faltas administrativas. Descubre más sobre este caso.

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