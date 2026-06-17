Sujeto Incendia Vehículo Estacionado en el Fracc. Las Arcadas en Ciudad Juárez

Vecinos del sector intentaron sofocar el incendio luego de observar al sujeto incendiar el vehículo estacionado.

Sujeto incendia vehículo estacionadoFoto: N+

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Incendio en Ciudad Juárez: un sujeto prende fuego a un vehículo en Las Arcadas. Vecinos intentaron apagarlo. ¿Qué motivó este acto? Las autoridades investigan.

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