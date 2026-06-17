Sujeto Incendia Vehículo Estacionado en el Fracc. Las Arcadas en Ciudad Juárez

La noche del martes 16 de junio se registró el incendio de un vehículo en el cruce de las calles Chínipas y Río Actopan, en el fraccionamiento Las Arcadas, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, vecinos del sector realizaron el llamado al número de emergencias 911 tras observar a un hombre desconocido acercarse a un vehículo estacionado y prenderle fuego.

Bomberos Acudieron al Lugar

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron para resguardar el área, mientras que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos realizó las labores para sofocar el siniestro.

En el sitio también estuvieron presentes agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias. Se informó que el hecho podría estar relacionado con un conflicto personal entre el propietario del vehículo y su expareja; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

No se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al responsable del incendio y esclarecer lo ocurrido.