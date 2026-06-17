Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 17 de Junio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 11 de Abril del 2026Foto: N+

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Cruzar a EE.UU. desde Chihuahua hoy puede tomar tiempo. Checa los tiempos de espera. Planifica con anticipación.

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