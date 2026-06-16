Se Registró Amenaza de Bomba en el Parque Industrial de Chihuahua; Evacuan a Trabajadores

Una amenaza de bomba provocó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno en un Parque Industrial de Chihuahua; empleados de una maquiladora fueron desalojados.

Desalojan maquiladora por amenaza de bombaFoto: N+

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Intensa movilización en Chihuahua tras amenaza de bomba en Parque Industrial. Autoridades investigan mientras empleados son desalojados.

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