Se Registró Amenaza de Bomba en el Parque Industrial de Chihuahua; Evacuan a Trabajadores

Una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró al interior del Parque Industrial ubicado en la avenida De Las Américas, en la ciudad de Chihuahua, luego del reporte de una presunta amenaza de bomba.

De acuerdo con la información preliminar, fueron guardias de seguridad del parque industrial quienes alertaron sobre la situación, luego de que inicialmente pensaran que se trataba de un simulacro.

Sin embargo, directivos de la maquiladora señalaron que existía una amenaza de bomba, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y evacuación.

Trabajadores de la empresa fueron desalojados hacia la calle Américas mientras elementos de distintas corporaciones realizaban recorridos y verificaciones en el lugar para corroborar la información.

Cierran avenida De Las Américas tras reporte de amenaza

Durante el operativo, agentes de movilidad cerraron la circulación sobre la avenida De Las Américas durante varios minutos para facilitar las labores de las autoridades y evitar riesgos a la población.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, así como corporaciones estatales y federales, quienes mantuvieron acordonada parte de la zona industrial mientras se desarrollaban las inspecciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si se localizó algún artefacto explosivo, por lo que las investigaciones y revisiones continuaban en el sector.