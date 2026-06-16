Se Incendia Camión de Transporte de Personal en Ciudad Juárez

La madrugada del martes 16 de junio se reportó al número de emergencias 911 el incendio de un camión de transporte de personal sobre el Blvd. Talamás Camandari, en el cruce con la calle Refugio de la Libertad, en Ciudad Juárez.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron la unidad en llamas, por lo que procedieron a resguardar la zona y cerrar la vialidad para evitar otro accidente.

Minutos después, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio con una máquina extintora y, tras varios minutos de labores, logró sofocar el incendio. Sin embargo, la parte frontal del camión resultó completamente consumida por el fuego.

No se Reportaron Personas Lesionadas

No se registraron personas lesionadas, ya que el conductor de la unidad no se encontraba en el lugar al momento del incidente. De acuerdo con las autoridades, el siniestro ha sido catalogado como “causas a determinar”, mientras se realizan los peritajes correspondientes para esclarecer el origen del incendio.