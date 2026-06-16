Se Incendia Camión de Transporte de Personal en Ciudad Juárez

Un camión de transporte de personal se incendió sobre el Blvd. Manuel Talamás Camandari, en Ciudad Juárez, sin que se registraran personas lesionadas.

Incendio en camión de transporte de personalFoto: N+

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Un camión arde en el Blvd. Talamás Camandari. No hubo lesionados, pero las causas del incendio siguen bajo investigación. Entérate de los detalles.

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