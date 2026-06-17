Alertan por Fuertes Vientos, Tolvaneras y Lluvias para Chihuahua en las Próximas 48 Horas

Protección Civil Estatal alertó por ráfagas de viento, posibles tolvaneras y lluvias con granizo en distintas regiones de Chihuahua durante este 17 y 18 de junio.

Lluvia en chihuahuaFoto: CEPC

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Fuertes vientos y lluvias con granizo se esperan en las próximas 48 horas en Chihuahua. Conduce con precaución en carreteras y mantente informado.

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