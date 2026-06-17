Alertan por Fuertes Vientos, Tolvaneras y Lluvias para Chihuahua en las Próximas 48 Horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este miércoles 17 y jueves 18 de junio persistirá el pronóstico de fuertes ráfagas de viento, tolvaneras y lluvias en distintas regiones del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte oficial, para este miércoles se esperan vientos con rachas superiores a los 65 kilómetros por hora en municipios como Juárez, Ahumada, Ojinaga y Coyame, situación que podría generar baja visibilidad en diversos tramos carreteros.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, especialmente en las carreteras Chihuahua-Juárez y Juárez-Janos, donde existe probabilidad de formación de tolvaneras.

Además, se prevén lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro del estado, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, la CEPC indicó que Ojinaga alcanzará los 42 grados centígrados, mientras que en Juárez se esperan 39°C, en Delicias y Camargo 37°C y en la capital del estado hasta 36°C.

Prevén lluvias más intensas en la Sierra Tarahumara

Para el jueves 18 de junio continuará el pronóstico de ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora en municipios del norte del estado, principalmente Ahumada, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

También se advirtió sobre posibles tolvaneras en los tramos carreteros Sacramento-Juárez y Juárez-Ascensión, por lo que Protección Civil pidió conducir con precaución.

En el caso de las lluvias, las precipitaciones podrían intensificarse en la región oeste y suroeste del estado, donde se pronostican acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros en municipios como Urique, Batopilas y Guachochi.

La dependencia estatal llamó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, no intentar cruzar arroyos o vados durante tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.