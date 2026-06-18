Aprueban Licencia a Cruz Pérez Cuéllar; Deja Temporalmente la Alcaldía de Ciudad Juárez

En sesión extraordinaria de Cabildo, integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobaron la solicitud de licencia presentada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para separarse temporalmente de sus funciones al frente de la administración municipal.

La petición fue avalada por los regidores durante una reunión en la que también participaron funcionarios municipales y representantes de distintas dependencias del Gobierno Municipal.

Con esta determinación, Pérez Cuéllar dejará de manera temporal la Presidencia Municipal para atender asuntos relacionados con su participación dentro del proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura del estado de Chihuahua.

Héctor Rafael Ortiz Orpinel asumirá funciones durante la licencia

Mientras permanezca vigente la licencia autorizada por el Cabildo, la administración municipal quedará bajo la responsabilidad de Héctor Rafael Ortiz Orpinel, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

El objetivo, señalaron durante la sesión, es mantener la continuidad de las actividades administrativas y garantizar la operación de los servicios públicos municipales en Ciudad Juárez.

Hasta el momento no se ha informado la duración exacta de la separación temporal del alcalde, aunque autoridades municipales indicaron que el Gobierno Municipal continuará operando de manera ordinaria durante este periodo.