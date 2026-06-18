Aprueban Licencia a Cruz Pérez Cuéllar; Deja Temporalmente la Alcaldía de Ciudad Juárez

El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la licencia temporal solicitada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para separarse del cargo de la Presidencia Municipal.

Cruz Pérez CuéllarFoto: Facebook @CruzPérezCuéllar

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El Cabildo de Cd. Juárez aprueba la licencia de Cruz Pérez Cuéllar. Héctor Ortiz Orpinel tomará el mando para asegurar la continuidad de los servicios municipales.

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