Disparan Contra Vivienda y Vehículo en la Colonia Riberas del Bravo, Ciudad Juárez

La noche del miércoles 17 de junio se registró un ataque armado contra una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rivera del Agave y Riveras de las Flores, en la colonia Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, varios sujetos armados arribaron al cruce mencionado y realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego contra la vivienda. Tras el ataque, uno de los afectados realizó el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

No se Reportaron Personas Lesionadas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde confirmaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, se reportaron daños en la vivienda y en un vehículo que se encontraba estacionado en el sitio, por lo que procedieron a resguardar el área y dar aviso a las demás corporaciones de seguridad.

Fiscalía Inició las Investigaciones

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para iniciar las investigaciones y el levantamiento de evidencias, donde fueron localizados al menos ocho casquillos percutidos, sin que hasta el momento se haya informado sobre los responsables del ataque armado.