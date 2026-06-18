Disparan Contra Vivienda y Vehículo en la Colonia Riberas del Bravo, Ciudad Juárez

Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra una vivienda y un vehículo en la colonia Riberas del Bravo en Ciudad Juárez.

No se Reportaron Personas LesionadasFoto: N+

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