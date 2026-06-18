Fuertes Vientos Provocan Caída de 11 Postes de Luz en Ciudad Juárez

Los fuertes vientos en Ciudad Juárez provocaron la caída de 11 postes de luz, dejando sin energía a dos fraccionamientos.

Fuertes vientos provocan la caída de 11 postes de luzFoto: N+

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