Fuertes Vientos Provocan Caída de 11 Postes de Luz en Ciudad Juárez

Las ráfagas de viento registradas la noche del miércoles 17 de junio en Ciudad Juárez provocaron la caída de alrededor de 11 postes de electricidad, dejando sin servicio de energía eléctrica a habitantes de los fraccionamientos Senderos de Oriente y Jardines de Roma.

De acuerdo con vecinos del sector, el primer poste cayó alrededor de las 8:30 de la noche sobre la Prolongación Fundadores de América debido a los intensos vientos. Su caída provocó una reacción en cadena que derribó otros 10 postes, por lo que habitantes de la zona realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Autoridades Cerraron Accesos

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Coordinación General de Seguridad Vial para evaluar los riesgos en la zona.

Debido a que varios postes y cables quedaron sobre la vía pública, las autoridades tomaron la decisión de cerrar dos accesos al fraccionamiento Senderos de Oriente para evitar accidentes.

CFE Trabajó Para Restablecer el Servicio

Minutos más tarde, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al lugar para iniciar las labores de reparación y logró restablecer el servicio eléctrico en el fraccionamiento Jardines de Roma.

Sin embargo, a los habitantes de Senderos de Oriente se les informó que la solución al problema derivado de la caída de los postes sería atendida hasta hoy jueves 18 de junio.