Accidente de Embarcación Deja un Muerto y Cuatro Desaparecidos en Cadereyta, Querétaro

Un accidente de embarcación en la comunidad de Loma Bonita, en Cadereyta de Montes, dejó una persona fallecida, una más rescatada con vida y cuatro desaparecidas.

Protección Civil Mantiene Búsqueda de Cuatro DesaparecidosFoto: N+

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Accidente en Loma Bonita deja un muerto y cuatro desaparecidos. Autoridades intensifican búsqueda. Sigue la cobertura de este lamentable suceso.

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