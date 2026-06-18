Accidente de Embarcación Deja un Muerto y Cuatro Desaparecidos en Cadereyta, Querétaro

Un operativo de búsqueda y rescate se mantiene activo en la comunidad de Loma Bonita, en el municipio de Cadereyta de Montes, luego de que una embarcación en la que viajaban seis personas sufriera un percance la mañana de este jueves.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal de Cadereyta de Montes, el reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 07:30 horas. De manera preliminar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona, el rescate de un sobreviviente y la desaparición de otras cuatro personas.

Foto: Policía Municipal de Cadereyta

¿Qué se sabe del accidente en la embarcación?

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal se trasladaron de inmediato al sitio para iniciar las labores de auxilio. Debido a la magnitud del incidente, al operativo se sumaron corporaciones de Protección Civil del Estado de Querétaro y autoridades del municipio de Tecozautla.

Las tareas de búsqueda se concentran en la zona donde ocurrió el percance, con el objetivo de localizar a las cuatro personas que continúan desaparecidas y brindar apoyo a los afectados.

Las autoridades informaron que el operativo permanecerá activo hasta agotar las posibilidades de localización y señalaron que la información será actualizada conforme avancen las labores de rescate y se confirmen nuevos datos sobre el incidente.