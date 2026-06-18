Dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalupe en la colonia El Ranchito, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Una de estas personas presuntamente estaría ligada a un homicidio en la zona norte de la ciudad de Monterrey.

Las tres personas capturadas fueron identificadas como Mario Armando de 33 años, Ricardo de 55 años y Mayra Mayela de 46 años de edad, luego de que las cámaras del C4 detectaran que el vehículo en el que viajaban estaba presuntamente relacionado con un homicidio, informó la Secretaría de Seguridad de Guadalupe.

Tras identificar el vehículo, autoridades de seguridad se movilizaron hasta el Bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de la colonia El Ranchito, donde interceptaron la camioneta presuntamente relacionada con el homicidio registrado en días anteriores en un punto de la zona norte de Monterrey.

Investigan a Detenido por su Presunta Participación en Homicidio

De acuerdo con las líneas de investigación, el detenido identificado como Mario Armando, es señalado como probable participante en una ejecución ocurrida recientemente en la zona norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, motivo por el cual el vehículo en el que viajaban había sido incorporado a los sistemas de búsqueda y vigilancia.

Además, a los tres detenidos, Mario Armando, Ricardo y Mayra Mayela, les aseguraron un total de 111 dosis de narcóticos, de las cuales 59 corresponden a marihuana y 52 a cristal, así como la camioneta en la que iban y dinero en efectivo. Los dos hombre y la mujer arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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