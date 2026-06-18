Detienen a Dos Hombres y una Mujer con Droga en Guadalupe, NL; Investigan a Uno por Homicidio

Los tres detenidos viajaba a bordo de una camioneta presuntamente relacionada con un homicidio registrado recientemente en la zona norte de Monterrey

Detenidos en Guadalupe con drogas y por presunto homicidioFoto: Policía de Guadalupe

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Policía de Guadalupe detiene a tres personas con 111 dosis de droga y una posible conexión con un homicidio en Monterrey. Infórmate aquí.

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