Incendio en Edificio de Departamentos Provoca Desalojo de 112 Personas en Monterrey

La mañana de este jueves 18 de junio, un incendio en un edificio de departamentos ubicado en la colonia Mitras Centro generó una intensa movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León.

El siniestro fue reportado en el inmueble ubicado sobre la calle Ixmiquilpan número 1506, casi en su cruce con Huichapan, donde vecinos alertaron sobre la presencia de humo y fuego en uno de los departamentos del complejo habitacional.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que las llamas se habían originado en una de las viviendas, por lo que de inmediato iniciaron las labores para controlar el fuego y evacuar a los residentes como medida preventiva.

Desalojan a 112 personas

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fueron desalojadas 112 personas que habitaban dos edificios del conjunto residencial, cada uno integrado por 30 departamentos. Entre los evacuados se encontraban 57 hombres, 41 mujeres y 14 menores de edad, además de cinco mascotas que también fueron puestas a salvo.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, los elementos de emergencia lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del complejo.

Las primeras inspecciones revelaron daños en al menos tres departamentos, donde el fuego consumió ropa, muebles, electrodomésticos, ventanas y puertas. Asimismo, durante la evaluación estructural fueron detectadas grietas en algunas zonas del inmueble, por lo que especialistas realizarán revisiones más detalladas para determinar si existe algún riesgo para los habitantes.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y las autoridades continúan investigando las causas del incendio.