Incendio en Edificio de Departamentos Provoca Desalojo de 112 Personas en Monterrey

Un incendio registrado en un complejo de departamentos de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, provocó la movilización de cuerpos de auxilio y el desalojo preventivo de 112 personas.

Bomberos de Nuevo LeónFoto: N+

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Un incendio en Mitras Centro, Monterrey, desaloja a 112 personas. Protección Civil y Bomberos controlan el fuego sin heridos. Detalles sobre daños y causas en investigación.

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