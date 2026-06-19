Lula Se Burla de Neymar y le Llama el “Primer Jugador Home Office”

Luiz Inácio Lula da Silva hizo un chiste sobre Neymar, figura de la selección brasileña que no ha jugado hasta el momento en el Mundial 2026. El presidente de Brasil dijo que el delantero del Santos F.C. es el primer jugador “home office”, en referencia a que se encuentra en la banca y con una lesión.

La calidad de la actual selección brasileña ha sido cuestionada después del empate con Marruecos.

Neymar se enemistó con buena parte de la izquierda de su país después de que apoyara públicamente al candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro en 2022.

Lula hace broma sobre Neymar

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este viernes que Neymar ha hecho “home office” durante el Mundial. El delantero de 34 años no ha tenido minutos en la cancha y se recupera de una lesión.

“¿Neymar? Ni está jugando”, ironizó el presidente de Brasil durante un acto en Belo Horizonte, al sureste del país sudamericano, cuando un niño mencionó al exdelantero del Paris Saint-Germain y del Barcelona. El político agregó:

“Ayer vi algo, que Neymar es el primer convocado en teletrabajo del mundo, vi eso en Internet”.

Este viernes Brasil espera sumar tres puntos en el juego ante Haití, en Filadelfia. Sin embargo, Neymar no acudió al estadio y se quedó en la base de la selección brasileña en Nueva Jersey, debido a la lesión que le ha alejado de la cancha.

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Las dudas sobre la selección brasileña y la enemistad de Neymar con la izquierda

La broma de Lula podría verse como el movimiento brusco del regulador de presión en una olla exprés. Brasil ha acumulado una enorme tensión con su equipo de futbol. Los magros resultados a nivel internacional en los últimos años han puesto en duda la supremacía de la verdeamarela.

La mala racha comenzó cuando Brasil se quedó en el camino en su propio mundial, celebrado en 2014. No solo fue derrotado en la semifinal, sino que fue goleado por Alemania 7-1, precisamente en Belo Horizonte, epicentro del chiste de Lula.

Por otro lado, Neymar ha tenido una relación tensa con la izquierda brasileña. En 2022, de cara a las elecciones presidenciales, el jugador apoyó abiertamente al ultraderechista Jair Bolsonaro. Ante las críticas, el jugador respondió a través de redes sociales:

“Hablan de democracia y muchas cosas, pero cuando alguien tiene una opinión diferente es atacado por esa misma gente que habla de democracia. Intenten entender”.

El exmandatario actualmente está encarcelado tras haber sido encontrado culpable de un intento de golpe de estado tras perder aquellas elecciones.