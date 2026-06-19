Lula Se Burla de Neymar y le Llama el “Primer Jugador Home Office”

El presidente de Brasil bromeó sobre Neymar, figura de la selección veramarela, quien no ha jugado y tiene una lesión

Lula hace broma sobre NeymarLula hace broma sobre Neymar. Foto: Reuters

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Neymar, en el centro de la polémica: Lula lo llama 'jugador home office' mientras Brasil enfrenta dudas en el Mundial. ¿Cómo afecta esto a la selección?

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