¿Neymar a la Liga MX? Este es el Equipo que Estaría Buscando al Astro Brasileño

Durante los últimos años la Liga MX ha contratado jugadores de gran renombre, quienes en su momento fueron las máximas estrellas en el futbol europeo. Los casos más recordados son James Rodríguez, Sergio Canales, Sergio Ramos y, aún antes, jugadores como Ronaldinho, André-Pierre Gignac y Florian Thauvin. Sin embargo, parece que la constelación de astros que ha llegado al futbol mexicano podría aumentar, pues se dice que Neymar Jr. podría terminar en uno de los clubes de la Liga MX.

Noticia recomendada: Selección Mexicana Presenta el Tercer Jersey para el Mundial 2026: Así Es la Playera Negra

De acuerdo con el comentarista de TUDN, Paco González, el representante de Neymar le está buscando un nuevo equipo al futbolista brasileño y ya se habría acercado a uno de los equipos de la Liga MX para ofrecerle los servicios del futbolista. "No es broma, aunque lo parece (...) el representante de Neymar se acercó a los nuevos dueños del Atlas para ofrecerles a Neymar y José Miguel Bejos, que es el nuevo dueño del equipo, dijo 'No sería mala idea'", contó González.

¿Cuándo acaba el contrato de Neymar con su actual equipo?

Neymar, de 34 años de edad, actualmente milita con el Santos de Brasil. El brasileño llegó en enero de 2025 al club que lo formó como profesional, luego de un breve paso por el futbol de Arabia Saudita y una exitosa carrera en el balompié europeo. El ex jugador del Barcelona y el PSG tiene contrato vigente con Santos, el cual termina en diciembre de este 2026, por lo que a partir de julio podría negociar su llegada a otro equipo.

Su valor de mercado, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, es de 10 millones de euros. En caso de que Atlas quisiera incorporar a Neymar a partir del próximo torneo, tendría que pagar a su actual equipo una cuota de transferencia. Por otro lado, el equipo rojinegro podría alcanzar un preacuerdo con el representante del jugador para que se una gratis al finalizar su contrato vigente.

Noticias recomendadas:

DB