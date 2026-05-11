¿Cuándo Juegan Chivas vs Cruz Azul, las Semifinales de Liga MX 2026? Fechas y Horarios Oficiales

Se dieron a conocer las fechas y horarios oficiales de las Semifinales de la Liguilla de Liga MX 2026, en las que se enfrentarán dos de los equipos más populares del futbol mexicano. Por ello, acá te decimos cuándo y a qué hora juegan Chivas vs Cruz Azul para que vayas haciendo espacio en tu agenda.

El Guadalajara concretó la remontada ante Tigres con doblete de Sandoval, empatando el global 3-3 para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026, mientras que La Máquina selló su boleto a la siguiente etapa este sábado luego de derrotar 1-0 al Atlas, dejando un marcador global de 4-2 en los Cuartos de Final, mostrando su superioridad.

De esta manera, quedaron definidos las Semifinales de la Liga MX 2026 en las que se medirán Chivas vs Cruz Azul y Pumas vs Pachuca, mientras que fueron eliminados de la Liguilla: Toluca, América, Tigres y Atlas.

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¿Cuándo se juega la ida Cruz Azul vs Chivas?

El partido de ida, en el que La Máquina será local en el Estadio Banorte, se jugará este miércoles 13 de mayo 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), de acuerdo con lo informado por la Liga MX.

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De esta manera, será la primera Semifinal que se juegue, ya que el otro partido, que es el Pachuca vs Pumas, está agendado para disputarse el jueves 14 de mayo 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

¿Cuándo y a qué hora es la vuelta Chivas vs Cruz Azul?

La Semifinal de vuelta con Chivas como local en el Estadio Jalisco se jugará el sábado 16 de mayo 2026 a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) y será en este partido en el que se defina al primer finalista de la Liga MX 2026.

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Por su parte, la otra llave, Pumas vs Pachuca está programada para disputarse el domingo 17 de mayo 2026 en el Estadio Olímpico Universitario (CU) a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuándo es la Final de la Liga MX 2026?

Los partidos para definir al campeón de la Liga MX están programados para disputarse el 21 y 24 de mayo de 2026, mientras que los horarios se anunciarán una vez que se conozca a los finalistas del Clausura 2026.

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