Andrés Gudiño: ¿El Portero de Cruz Azul Se Va al Atlante para el Torneo Apertura 2026?

Para su regreso a la Primera División, a partir del Torneo Apertura 2026, el club Atlante busca reforzar todas sus líneas. Como ya dijo el entrenador Miguel Herrera, el equipo quiere ser competitivo y agradar a la tribuna. Uno de los nombres que ya suenan es el de Andrés Gudiño, del Cruz Azul.

De acuerdo con medios especializados, el arquero del Cruz Azul está en la lista del “Piojo” Herrera luego de la gran temporada que ha tenido con el equipo cementero. Como se sabe. Gudiño tuvo que suplir varios meses al guardameta Kevin Mier, quien se fracturó la tibia durante un partido contra Pumas.

Noticia relacionada: ¿Qué le Pasó a Fede Valverde? Por Pelea con Tchouameni Es Baja en el Real Madrid

Y aunque Andrés Gudiño fue clave para que Cruz Azul mantuviera una racha de varios partidos invicto, ya regresó a su rol de suplente debido a que Mier se recuperó por completo de su lesión.

Gudiño es institucional, siempre se ha disciplinado pese a su rol de suplente, pero si llega una oferta para ser titular, como la del Atlante, seguramente no dudará en dejar al Cruz Azul. Cualquier futbolista tiene eso en mente: jugar la mayor cantidad de partidos posibles.

Así que a partir del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, puede pasar de ser un suplente de lujo en La Máquina a un titular indiscutible con los Potros de Hierro, bajo el mando del entrenador Miguel “Piojo” Herrera.

Video: Aficionados del Atlante Celebraron 110 Años en el Ángel de la Independencia, CDMX

Presentación oficial de Miguel Herrera en el Atlante FC: ¿Qué dijo el nuevo entrenador de los Potros de Hierro?

Como se sabe, este jueves 7 de mayo el club Atlante llevó a cabo la presentación oficial y primera conferencia de Miguel “Piojo” Herrera como nuevo entrenador del Atlante. Así que el técnico se puso la playera y habló sobre el regreso de los Potros de Hierro a Primera División de la Liga MX.

Durante la rueda de prensa llevada a cabo en el Estadio Banorte, que será la casa del Atlante a partir del Torneo Apertura 2026, Herrera dijo que “es un proyecto muy ambicioso en el que llevamos trabajando a full desde hace unas semanas. El objetivo es claro y desde el primer torneo queremos empezar a competir”.

“Queremos un equipo que esté arriba peleando, que sea dinámico y que a la tribuna le agrade venir a ver al Atlante. Para lograr eso es importante que el equipo se muestre bien”, destacó "El Piojo".

Este será el tercer ciclo del “Piojo” Herrera como estratega de los Potros de Hierro: su primera etapa inició en el 2002. La segunda fue en el 2011, cuando llegó para asumir el control en el Torneo Clausura. Y ahora, 15 años después, vuelve a tomar el mando.

Sobre su tercera etapa como estratega del equipo azulgrana, “El Piojo" Herrera se dijo emocionado y ansioso: “Ya quiero empezar esta nueva historia con Atlante". Del mismo modo, indicó que sabe que los reflectores estarán sobre él: “Son aceptadas las críticas, porque nos hacen crecer”.

Aunque no prometió títulos en esta ocasión, Herrera mandó un mensaje a los jugadores que estuvieron en Segunda División y también a los aficionados que siempre han apoyado: “Ha sido un equipo golpeado, pero su afición siempre ha estado ahí”.

Historias recomendadas:

Con información de N+