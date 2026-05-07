Cancelan el Partido Medellín vs Flamengo en la Copa Libertadores 2026: ¿Qué Fue lo que Pasó? 

La Confederación Sudamericana de Futbol decidió cancelar el partido Independiente de Medellín vs Flamengo, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, que debió jugarse en el estadio Atanasio Girardot de Colombia.

Apenas se habían puesto en marcha las acciones cuando el árbitro Jesús Valenzuela detuvo el encuentro. El reloj marcaba un minuto y medio de juego, pero la visibilidad en la cancha era nula debido a una espesa cortina de humo provocada por bengalas.

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Las bengalas habían sido encendidas en una de las tribunas, donde una barra brava del Independiente de Medellín llevaba a cabo una protesta contra los directivos del club colombiano.

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¿Por Qué se Canceló el Partido Independiente de Medellín vs Flamengo de la Copa Libertadores 2026? Esto Pasó

Ante el abundante humo, que entorpecía la visibilidad y afectaba la respiración, los futbolistas de ambos equipos se retiraron a los camerinos. Ello mientras los ánimos se caldeaban más en la tribuna, hasta donde ya llegaban las fuerzas de seguridad con el fin de evitar que el problema escalara.

Y al ver que las protestas de la barra brava no bajaban de intensidad, luego de 45 minutos la Conmebol decidió que el partido debía cancelarse, por recomendación de las autoridades locales. Así que se informó, a través de los altavoces en el estadio, que todos los aficionados deberían salir del recinto.

Al mismo tiempo, la Conmebol informó en su cuenta de X que el partido "fue cancelado", aunque no ofreció mayores detalles.

Hay que recordar que el Flamengo es el campeón vigente de la Copa Libertadores y llegó a Medellín en busca de una victoria para asegurar la clasificación a los octavos de final de la edición 2026 del torneo sudamericano.

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Con información de N+