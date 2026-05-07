¿Qué le Pasó a Fede Valverde? Por Pelea con Tchouameni Es Baja en el Real Madrid

El Real Madrid es una olla de grillos y los problemas empezaron a rebasarlo. Además de su pésima temporada sin títulos, el equipo merengue tiene una crisis insostenible en el vestidor. Este jueves 7 de mayo la prensa deportiva dio a conocer que Federico Valverde y Aurélien Tchouameni se pelearon.

Y lo que es más, Fede Valverde sufrió un "traumatismo craneoencefálico" y será baja para el Clásico el domingo ante el Barcelona. Fue el mismo Real Madrid quien dio a conocer que su mediocampista estrella no jugará el fin de semana.

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"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", detalló el club merengue en un comunicado.

Antes de ello, la prensa local reportó que Valverde fue llevado a un hospital cercano al campamento madridista para que le cerraran una herida en la cabeza, que requirió varios puntos de sutura.

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Fede Valverde se pelea con Tchouameni y es baja en Real Madrid para el duelo contra Barcelona

De acuerdo con medios deportivos, Fede tuvo un altercado con Tchouameni en el vestidor: se reclamaron por una dura entrada durante el entrenamiento y hubo empujones, hasta que el uruguayo resbaló y se golpeó la cabeza.

La relación entre ambos ya era muy tensa, porque un día antes también se encararon aunque sin llegar al contacto físico. Pero este jueves todo explotó: de los reclamos pasaron a los empujones, pese a que sus compañeros intentaban tranquilizarlos.

Un diario deportivo citó a fuentes cercanas al jugador sudamericano para detallar que la herida en la cabeza fue de manera involuntaria, producto del forcejeo con el futbolista francés. Tras resbalar, Valverde se golpeó con una mesa.

Fede Valverde ha sido uno de los mejores elementos del Real Madrid esta temporada, que ha estado marcada por los altibajos en la cancha y problemas en los vestidores. Así que será una baja importante para el partido ante el Barcelona.

Este domingo en el Camp Nou, el club catalán puede coronarse campeón de LaLiga: le basta con un empate en el Clásico. Ahora mismo le lleva 11 puntos de ventaja al Madrid, a falta de cuatro fechas por disputarse.

Por último, hay que consignar que el Real Madrid también dejó en claro que se abrirá un expediente disciplinario contra Valverde y Tchouameni por los lamentables hechos de este jueves.

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Con información de N+