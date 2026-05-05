Maradona Tuvo una Agonía Prolongada, no Fue Muerte Súbita: Peritajes

Este martes 5 de mayo, los especialistas forenses que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona coincidieron en que el exfutbolista no tuvo una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada.

Durante la séptima audiencia del juicio por el fallecimiento de Maradona, el médico forense Federico Corasaniti, uno de los que examinó el cuerpo sin vida de Maradona el 25 de noviembre de 2020, afirmó que el astro presentaba "signos de edema generalizado" y descartó de forma categórica una muerte repentina: "Súbito esto no puede ser".

Noticia relacionada: "Yo lo Amaba": Médico De Cabecera de Maradona Dice ser Inocente de su Muerte ante un Tribunal

Además el especialista explicó que el edema implica acumulación de líquido en el organismo por fallas en órganos como el corazón, el riñón o el hígado, y sostuvo que Maradona tuvo una “agonía exteriorizada”.



Los peritos mencionaron la presencia de un “falso hongo de espuma” en la boca, que es asociado a las víctimas de ahogamiento. Y que en el caso del exfutbolista se produjo por "la mezcla de aire y líquido en las vías respiratorias", debido al edema pulmonar que dificultaba la respiración.

También se dio a conocer que en la autopsia también se detectó que el corazón pesaba 503 gramos, casi el doble de lo habitual. Además presentó múltiples patologías, como fibrosis, infiltración grasa y daños en las fibras musculares.

Por si fuera poco, los peritos coincidieron en que el corazón presentaba coágulos compatibles con "períodos agónicos prolongados". Mientras que los pulmones mostraban signos de asfixia por acumulación de líquido, un proceso que, según indicaron, “se produce en días”.

Video: Honran a Pelé y Maradona con Ofrenda Monumental de Día de Muertos, ¿Dónde se Encuentra?

Juicio por la muerte de Maradona: El exfutbolista tenía cirrosis hepática

De igual modo, en la audiencia de este día la médica histopatóloga Silvana De Piero detalló que los estudios confirmaron un cuadro de cirrosis hepática y daño renal: “El hígado tenía una patología, un sufrimiento compatible con cirrosis. El riñón también estaba dañado, con lesiones que se desarrollan tanto en meses como en horas”.

Mientras que el bioquímico Ezequiel Ventosi, quien analizó la sangre de Maradona tras el fallecimiento, precisó en la audiencia que las muestras dieron negativo para alcohol o drogas de abuso.

Con estos elementos, la Fiscalía refuerza la hipótesis de que el exfutbolista pasó varias horas sin controles médicos antes de fallecer en noviembre del 2020.

El juicio busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del exjugador. Además de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, son juzgadas otras 6 personas, entre ellas una psiquiatra y dos enfermeros.

Historias recomendadas:

Con información de N+