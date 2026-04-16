"Yo lo Amaba": Médico De Cabecera de Maradona Dice ser Inocente de su Muerte ante un Tribunal

El neurocirujano argentino Leopoldo Luque negó tener responsabilidad en la muerte de Diego Maradona al declararse inocente, este jueves 16 de abril 2026. En el nuevo juicio oral que busca esclarecer las circunstancias en torno al deceso del ídolo futbolístico, ya hay otros seis profesionales de la salud en el banquillo de los acusados.

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"Soy inocente y lamento mucho su muerte", dijo Luque, uno de los principales imputados en el proceso que encabeza un tribunal de la localidad de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires.

Seguidores de Diego Maradona. Foto: Reuters

Posible negligencia médica

"Yo lo amaba, era mi ídolo", afirmó el neurocirujano que oficiaba de médico de cabecera de Maradona al momento de su deceso.

El excapitán de la selección que conquistó el Mundial en 1986 falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires.

El exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Siete procesados imputados de homicidio simple por dolo eventual

Los siete procesados están imputados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Vista del nuevo juicio para esclarecer circunstancias de la muerte de Maradona: Foto: Reuters

Desde este martes comenzó el segundo juicio, casi un año después de que un primer proceso judicial fuera declarado nulo al descubrirse la conducta indebida de una jueza integrante del tribunal que entonces estaba a cargo.

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Con información de: N+

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