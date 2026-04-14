Comienza Nuevo Juicio por la Muerte de Maradona

Este martes 14 de abril comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en contra de siete trabajadores de la salud en Buenos Aires. Este nuevo juicio se da tras la anulación del primero en mayo de 2025 luego de la destitución de una de las magistradas por su participación en la grabación clandestina de un documental dentro del tribunal.

En aquel primer juicio, que comenzó el 11 de marzo de 2025 y que tuvo 21 audiencias, participaron 44 testigos, entre ellos, las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona. Sin embargo, fue anulado el 29 de mayo tras descubrirse la participación de la jueza Julieta Makintach en un material audiovisual titulado ‘Justicia Divina’. En ese sentido, recordemos que Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años de edad, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio cuando recibía cuidados domiciliarios en una casa en la provincia de Buenos Aires, a las afueras de la capital de Argentina.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, "la decisión de llevar a cabo sus cuidados fuera de un centro médico, así como la calidad de los mismos, fueron temas centrales del primer juicio, por lo que se espera que vuelvan a discutirse, ya que permiten comprender si la muerte del astro era evitable y qué responsabilidades penales tendrían los profesionales de la salud que lo atendieron".

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Los médicos "lo abandonaron a su suerte", dice el Fiscal

Durante sus alegatos iniciales, el fiscal Patricio Ferrari aseguró que los profesionales de la salud que estuvieron a cargos de los cuidados de Maradona al momento de su fallecimiento "lo abandonaron a su suerte", añadiendo que existieron "múltiples alarmas" que los médicos "decidieron no escuchar". "Mientras Maradona se ahogaba a gritos en tres litros de agua, el silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como cómplices", dijo el fiscal refiriéndose al edema que el exjugador argentino presentaba al momento de su muerte.

Por su parte, Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona (dos de las hijas del astro argentino), quienes estuvieron presentes en la sala durante la apertura de este nuevo juicio, afirmó que el padre de sus clientas "fue asesinado", asegurando que los imputados "sabían la peligrosidad que implicaban su actos". Además, el abogado también aseveró que "el más modesto hospital le hubiese salvado la vida a Diego".

En contraparte, el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, dijo que "con las nuevas pruebas que se agregaron al expediente, ha quedado descartado que haya responsabilidad penal dolosa" en algunos de los imputados. A su clienta la acusan de no proporcionar la medicación de manera adecuada a Maradona, asó como de desentenderse de los efectos adversos y no asistirlo con maniobras de reanimación.

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DB