¿Va Gratis Cruz Azul vs LAFC por TV Abierta en México? Dónde Ver Partido de Concachampions Hoy

El partido de vuelta de Cruz Azul vs LAFC de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se jugará este martes para definir a uno de los semifinalistas del certamen y si no sabes qué canal pasa el juego de Concachampions hoy, acá te decimos si va gratis por TV Abierta en México o si hay transmisión online para que sepas dónde verlo.

Los partidos de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputarán este martes y miércoles con cuatro equipos mexicanos buscando llegar a las Semifinales y en una nota previa te explicamos qué necesita cada club de la Liga MX para avanzar a la antesala de la Final.

La Máquina tiene una difícil labor para pasar a la siguiente ronda de la Concachampions, ya que fue derrotado 3-0 en casa del LAFC, por lo que ahora está obligado a ganar por cuatro goles de diferencia para seguir en la búsqueda del bicampeonato.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs LAFC 2026?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y Los Angeles FC se jugará este martes 14 de abril a las 7 de la noche, hora del centro de México, y se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

Para alentar a La Máquina en cualquier parte del mundo 🌎



Estos son los horarios de nuestro duelo de hoy ante LAFC ⏰ pic.twitter.com/rAqUqTWNGG — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 14, 2026

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El encuentro de la Concachampions 2026 hoy tendrá una duración de 90 minutos de tiempo reglamentario, pero en caso de que La Máquina logre empatar el marcador global el partido se irá a tiempos extra y de ser necesario, a penaltis.

¿Va gratis el Cruz Azul vs LAFC en México?

La vuelta entre Cruz Azul y Los Angeles FC de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 no pasará gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar la transmisión en vivo es por televisión de paga.

Sin embargo, podrás seguir gratis el partido Cruz Azul vs LAFC en vivo en el Liveblog de N+, y en este minuto a minuto online podrás consultar el marcador en directo, las mejores acciones del juego y el resumen en el momento que lo prefieras.

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¿Dónde ver el Cruz Azul vs Los Angeles FC?

La transmisión en vivo del partido de vuelta de Cruz Azul vs LAFC de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf sí pasará por TUDN, aunque solo estará disponible para los espectadores que viven en Estados Unidos.

Además del canal de TUDN USA, el partido del Cruz Azul hoy en la Concachampions 2026 también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para aficionados que residen en territorio estadounidense.

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