¿Cuál Fue la Falla en el Avión del América? Por Este Motivo los Jugadores No Llegaron a la CDMX
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Se reveló qué provocó la falla en el avión que trasladaba al América de regreso a México, luego de su visita a Nashville para jugar en la Concachampions
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El Club América explicó qué sucedió con el avión que transportaba a los jugadores, cuerpo técnico y staff del equipo de regreso a México. A través de un comunicado oficial, la institución azulcrema dio a conocer que durante el vuelo de regreso a la Ciudad de México en un charter privado, "fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami, lugar en el que tiene su base de mantenimiento".
En ese sentido, también se informó que todos los tripulantes se encuentran bien y que los futbolistas del América, así como los miembros del cuerpo técnico y el staff, están "descansando en un hotel de manera temporal". Aunado a esto, se detalló que este mismo miércoles 8 de abril abordarán un nuevo vuelo con destino a la capital mexicana.
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¿Se verá afectado el próximo partido del América?
De acuerdo con fuentes de TUDN, las Águilas tenían planeado llegar a México alrededor de las 4 de la mañana, lo cual levantó algunas dudas sobre si el próximo partido del América corría algún tipo de riesgo. Sin embargo, ha sido el propio club quien a través de su comunicado oficial especificó que el incidente de la falla en el avión que los trasladaba de regreso a la Ciudad de México "no afecta la planeación del equipo de cara a su próximo encuentro, toda vez que este miércoles estaba previsto como día de descanso".
El próximo partido del equipo dirigido por André Jardine está programado para jugarse el sábado 11 de abril. Dicho duelo enfrentará al América vs Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven, la cual estará marcada por el regreso del conjunto de Coapa al Estadio Banorte, siendo este el primer partido oficial que disputarán en el Coloso de Santa Úrsula desde que cerró para los trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026.
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DB