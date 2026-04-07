FIFA Abre Expediente a la Federación de España por Cánticos Racistas en el Partido contra Egipto

La FIFA, el máximo organismo del futbol mundial, ha abierto un expediente en contra de la Real Federación Española de Futbol debido a los cánticos que se escucharon en la grada del RCDE Stadium en Cataluña, durante el partido amistoso entre España y Egipto que se disputó el pasado 31 de marzo.

Noticia recomendada: Vuelta al País Vasco 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia?

"La FIFA ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos durante el partido amistoso contra Egipto", se lee en el comunicado de la FIFA publicado este martes. En ese sentido, los cánticos de la grada decían "el que no salte es musulmán".

Lamine Yamal se pronunció contra los cánticos

Lamine Yamal, la gran estrella de la selección española, habló sobre el incidente tras el partido España vs Egipto. El atacante que además es musulmán, dijo que los insultos son "intolerables". "En el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero, como persona musulmana, no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", señaló el futbolista.

"Entiendo que no todos los aficionados son así, pero a quienes cantan esos cánticos: usar la religión para burlarse de la gente en un estadio de fútbol los convierte en personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutar y apoyar, no para ofender a la gente por quienes son o en lo que creen", añadió.

Noticias recomendadas:

DB