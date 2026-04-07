Vuelta al País Vasco 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia?

Este martes, 7 de abril de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en la segunda etapa de la Itzulia en la Vuelta al País Vasco 2026.

En la segunda etapa, el mexicano del equipo UAE-Team Emirate recorrió 164.1 kilómetros entre Pamplona-Iruña y las Cuevas de Mendukilo, en una jornada que introduce de lleno el terreno clásico de media montaña de la Itzulia. Con más de 3,300 metros de desnivel acumulado, en un recorrido largo y constante.

Cabe recordar que ayer el mexicano llegó a la meta de la carrera contrarreloj individual con un tiempo de 18:00, quedando fuera del top 10, al ocupar la posición número 13.

La Vuelta al País Vasco tiene un cartel de lujo, y este año destaca por el duelo entre el originario de Ensenada, Baja California, y el español Juan Ayuso, principales favoritos para una prueba que incluye en total 6 etapas intensas en un recorrido con 29 puertos puntuables y más de 16,000 metros de desnivel en total, sin embargo, la gran sorpresa ha sido el francés Paul Seixas.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026

Isaac del Toro, el ciclista originario de Ensenada, Baja California, quedó hoy en octava posición, a 2:44 del primer lugar, el francés Paul Seixas, quien por segundo día consecutivo volvió a impartir una clase magistral, en 'modo Pogacar' para reforzar su liderato como vencedor de la segunda etapa de la Itzulia.

The first battle in the mountains is complete at @ehitzulia 🧨



After leading the chase group up the penultimate climb, @ISAACDELTOROx1 continued his fight to the line on stage 2.



He moves into the top 10 overall ⬆️#WeAreUAE | #Itzulia2026 pic.twitter.com/grbrrDl1Dh — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 7, 2026

Nadie pudo con Seixas, atacó y ya nadie le vio el dorsal. Después de una larga cabalgada en solitario que hubiera firmado el mismo Tadej Pogacar, el joven talento francés nacido en Lyon hace 19 años se presentó en meta con las manos en la cabeza, como si no se creyera lo que acababa de hacer. Cruzó la línea con un tiempo de 4 horas 11:48, a una media de 39.3 km/hora.

Mañana miércoles se disputa la tercera etapa entre con salida y llegada en la localidad vizcaína de Basauri, con un recorrido de 152.8 kilómetros. Jornada sin respiro, de sube y baja constante, con 2,900 metros de desnivel. No se puede considerar una etapa decisiva pero presenta terreno para las emboscadas.

En el menú del día se recorrerán 3 puertos puntuables. Para empezar el Alto de Barrerrilla, para seguir con Bikotz Gane y el último la Cota de Sarasola. El final también "pica" para arriba, los últimos 400 metros.

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Con información de N+ y EFE.

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