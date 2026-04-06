Isaac del Toro en Itzulia 2026: ¿En Qué Lugar Quedó en la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco?

La Itzulia 2026 se puso en marcha este lunes 6 de abril con Isaac del Toro como líder de su equipo y en la Etapa 1, que fue una carrera contrarreloj individual.

La competencia arrancó en Bilbao con una crono individual de 13.9 km, de donde salieron las primeras diferencias. Fue una oportunidad para que los especialistas se pusieran a la cabeza, mientras que los escaladores intentaron limitar pérdidas.

Del Toro que portaba el dorsal 31 fue de los últimos en correr en la etapa inaugural con 154 competidores inscritos.

La Vuelta al País Vasco tiene un cartel de lujo, y este año destaca por el duelo entre el originario de Ensenada, Baja California, y el español Juan Ayuso, principales favoritos para una prueba que incluye 6 etapas intensas en un recorrido con 29 puertos puntuables y más de 16,000 metros de desnivel en total, datos que reservan la txapela (gorra tradicional vasca) de vencedor al corredor más completo.

La Itzulia Basque Country no cuenta en esta edición con las principales figuras del pelotòn, como Tadej Pogacar y Jonas Vingegegard, pero la nómina de inscritos incluye a muchos de los mejores corredores.

Video: David Faitelson Dice que Es Impresionante la Cantidad de Watts que Isaac del Toro Pone en la Bicicleta.

El mexicano llegó a la meta con un tiempo de 18:00, quedando fuera del top 10, al ocupar la posición número 13. Así quedaron los primeros tres lugares:

El francés Paul Seixas. El francés Kevin Vauquelin. El austraco Félix Grobschartner.

Desde este lunes 6 al sábado 11 de abril no habrá respiro, se abren las emociones a través de 809 km. Los puertos, 4 de primera, 7 de segunda y 18 de tercera serán el escenario de la gran batalla por suceder en el álbum de oro al ausente portugués Joao Almeida.

El duelo estelar

Del Toro, de 22 años, llega lanzado, con números brillantes: 5 victorias en la temporada, entre ellas la general del Tour UAE y Tirreno Adriático y rodeado de un potente equipo, que incluye a McNulty, Igor Arrieta y Soler.

Por su parte, Ayuso compartirá galones con el danés Mattias Skjelmose en el Lidl Trek. El de Jávea reaparece después de la caída que sufrió en la París Niza. Antes del percance había despegado con triunfo de etapa y general en el Algarve.

En el recuerdo su triunfo en la Itzulia 2024, pero su idea es renovar laureles en un año que debe ser de confirmación.

Las otras 5 etapas

La segunda jornada será exigente, con 3.25 metros de desnivel acumulado y un recorrido de 164 km con final en tierras navarras de constante desgaste. Jornada que no es explosiva, pero tampoco admite despistes.

Basauri albergará la salida y llegada de la tercera entrega. Otros casi 3 mil metros de desnivel en día sin respiro, propicia para las emboscadas lejanas y para que los equipos controlen posibles peligros para sus líderes.

El jueves día 9 Galdakao tendrá el protagonismo con salida y meta. Esperan 167.2 km de recorrido y 3 mil 200 metros de desnivel, lo que aportará más fatiga al pelotón.

Un día después, el viernes, se presenta la etapa reina con Eibar como protagonista. Serán 176 km para la jornada más dura con 3 mil 850 metros de desnivel. Se trata del día de los favoritos de la general, que se verán las caras sin reservas. Habrá diferencias que marcarán la foto final del podio.

El fin de fiesta tendrá lugar en Bergara. Una etapa corta, de 113 km, pero no será de trámite debido a los 3 mil metros de desnivel que anuncian dureza. Última oportunidad para mover la carrera, por ejemplo con ataques lejanos.

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ASJ