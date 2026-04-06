Artemis II No Alunizará: Orión Sobrevolará Hoy, Lunes la Luna en Misión de la NASA.

Los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes 6 de abril la fase final de su aproximación a la Luna, al alcanzar el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra.

Se prevé que la nave Orion use la gravedad del satélite natural terrestre para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta la fecha.

La misión, iniciada el pasado miércoles 1 de abril, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar este lunes alrededor de las 04:42 GMT (22:42 del domingo 5 de abril en México) y pronto llevará a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.

El sobrevuelo, que durará aproximadamente unas seis horas, promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna que estaban demasiado oscuras o demasiado difíciles de ver para los 24 astronautas del programa Apolo que los precedieron. También les espera un eclipse solar total cuando el satélite bloquea el Sol, dejando ver fragmentos de la corona centelleante.

¿Dónde ver la misión?

La NASA transmite en vivo el viaje de la nave Orión en su servicio de streaming NASA+. No hay anuncios y no requiere suscripción. El canal está disponible para iOS, Android, navegadores web y reproductores multimedia como Roku, Apple TV y Fire TV.

Igual se puede ver en una transmisión en YouTube en el siguiente post:



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Con información de Agencias

ASJ