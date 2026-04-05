Ambientalistas y Ciudadanos Marchan en Favor del Mar Afectado por Hidrocarburo en Veracruz

En el bulevar Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz, se reunieron ambientalistas y ciudadanos para realizar una marcha para exigir respuestas sobre el derrame de hidrocarburo a las autoridades y sobre todo que se esclarezca quiénes son los responsables de este que ya es calificado como un ecocidio, y se proceda a realizar la remediación del daño ambiental en el Golfo de México.

Partieron de la Plaza de la Soberanía, marchando a lo largo del bulevar Ávila Camacho hasta llegar a la zona del malecón. Este contingente fue encabezado por músicos soneros que con sus coplas también exigiendo respuestas y que haga justicia y se sancione a los responsables de este derrame.

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Realizan marcha en favor del mar y la laguna afectados por hidrocarburo en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos, un grupo de ciudadanos también participó en la marcha por el mar llegaron en punto de las nueve de la mañana al asta bandera ubicada en el malecón costero, lugar de donde partió este continente que exige se de con los responsables de este daño ambiental y se les sancione.

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Con pancartas en mano pidieron por la defensa del océano y de la especies marinas, que son los más afectados desde el pasado 2 de marzo que se reportaron los primero hallazgos de residuos de hidrocarburo que recalaron en la zona de Playa en Pajapan en el sur de la entidad y que fue reportado por pescadores de la zona.

La marcha se realizó de manera pacífica hasta llegar al monumento de Benito Juárez ubicado en la calle Carranza de la colonia centro de la ciudad, donde permanecieron por algunos minutos alzando la voz en conjunto para exigir se de la remediación del daño ambiental ocasionado al golfo de México y que a su vez causa afectación a una gran cantidad de familias que se dedican a la pesca o servicios turísticos.

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