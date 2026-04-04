Turistas Resultan con Manchas de Hidrocarburo en el Cuerpo al Visitar Playa en Veracruz

Este sábado 4 de abril, en las costas de Veracruz durante las vacaciones de Semana Santa, algunos de los turistas que decidieron viajar a las costas veracruzanas pudieron constatar la presencia de los residuos de hidrocarburo en la zona de playa.

”Venimos de visita, pero, lamentablemente nos encontramos esta situación muy triste no, de este derrame y como pueden ver estamos todos llenos de chapopote y pues no es poquito si es bastante el derrame…¿ya saben cómo quitárselo?…No igual con diesel, pero igual nos puede hacer alergia o algo, no.” Ana Xochil Rivera - turista

Video Pescadores de Playa Linda Afectados por Derrame de Hidrocarburo en Pajapan Veracruz | N+

Es el hidrocarburo que recala en la playa Salinas del municipio de Alvarado, Veracruz. Los pocos turistas que llegaron decidieron entrar y entre más tiempo pasaban en el agua o en la arena, más se les impregnaban los residuos en el cuerpo.

“Sólo estaba ahí parada y pues camine tantito por mis hijos, los andaba cuidando entonces, pues nada más anda uno caminando y se llena.” Ana Karen Barrios - turista.

En algunos casos los mismos turistas decidieron realizar las tareas de limpieza en la zona, para ya no seguir embarrándose accidentalmente, pero el mar en cada ola sacaba otro poco de residuos de chapopote.

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Plastas de hidrocarburo se encuentran semienterradas en la Playa Salinas en Alvarado

Al caminar hacia el sur de este poblado de pescadores las cosas se pusieron peores, ya que la presencia de hidrocarburo en área de playa cada vez era mas visible. Las plastas de dimensiones considerables están semi enterradas en la arena.

“No pues ese ya arribo tiene días y la misma marejada cuando sube y baja lo va enterrando y tienen que haber más de lo que ya le mostré.” Leopoldo Salgado - pescador.

Video Derrame de Hidrocarburo Preocupa en Playas de Veracruz en Semana Santa | N+

El chapopote descubierto, ya fue reportado a las autoridades. Los pescadores dicen que la misma suerte corren en el mar, por ello llevan días sin pescar como lo hacen cotidianamente.

“Nos afecta en que se nos manchan las redes, no hay producto el producto se abre mar adentro, yo tengo 20 días y he salido a pescar, salí a pescar pero se me mancho una redes y no quiero manchar más.”Leopoldo Salgado - Pescador.

Frente al mar, ya en el pueblo, la mayoría de las embarcaciones están sin navegar. Las que con sus tripulantes se han aventuraron a hacerse a la mar, regresan manchadas de hidrocarburo. Durante el fin de semana habilitaron sus negocios de comida y bebida, fue su esperanza de hacerse de algunos recursos económicos, pero no llegó la cantidad de visitantes que esperaban.

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