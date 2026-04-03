Dan Aviso por el Frente Frío 43 en Veracruz: ¿Cuándo Hay Evento de Norte en Abril 2026?

Durante la tarde de este viernes tres de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer las condiciones del tiempo que prevalecerán durante los próximos días en la entidad veracruzana, en los cuales se presenta el periodo de Semana Santa.

De acuerdo con la información emitida en el pronóstico extendido a 96 horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que la interacción del Frente Frío Número 43 con una línea seca, un canal de baja presión, una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica ocasione los siguientes efectos.

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Para el próximo día sábado cuatro de abril, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes que van desde los 25 a los 50 milímetros, viento de 10 a 20 km/h con posibles rachas que pueden alcanzar los 30 e incluso los 50 km/h, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

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Pronóstico extendido del martes 05 al martes 07 de abril

Según lo informado por el SMN, el ingreso del Frente Frío Número 43 y su masa de aire polar se desplazarán gradualmente sobre la vertiente del golfo de México en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano, así como una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.

Esto ocasionará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la entidad. A su vez, se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h y un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Domingo 5 de abril:

Lluvias fuertes, muy fuertes a puntuales intensas: de 75 a 150 milímetros en la zona norte.

de 75 a 150 milímetros en la zona norte. Evento de Norte: Vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h

Vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h Oleaje: de 1.5 a 2.5 metros de altura.

de 1.5 a 2.5 metros de altura. Temperaturas máximas: de 35 a 40 °C

de 35 a 40 °C Temperaturas mínimas: de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes.

Lunes 6 de abril:

Temperaturas mínimas: de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes.

de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes. Evento de Norte: con vientos de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h.

con vientos de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h. Oleaje elevado: de 3.0 a 4.0 metros de altura

de 3.0 a 4.0 metros de altura Temperaturas mínimas: de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes.

Martes 7 de abril:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: de 50 a 75 milímetros

de 50 a 75 milímetros Evento de Norte: vientos de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana.

vientos de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana. Oleaje: de 1.0 a 2.0 metros de altura.

Se informó que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

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