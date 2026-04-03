Cortes de Agua en Xalapa en Abril 2026: Lista de Colonias con Tandeos y Fecha de Suspensión

Con la llegada de la temporada de estiaje, el gasto de las fuentes de abastecimiento de agua potable de Xalapa tiende a estar a la baja, motivo por el cual la guía de distribución se encuentra sujeta a cambios no previstos que deriven de la escasez del vital líquido o de fenómenos naturales impredecibles, que provoquen que en el mismo día se tande el servicio entre parte alta y baja.

La recomendación diaria es hacer uso eficiente y racional del agua, ampliar los almacenajes internos en casa habitación y considerar la posibilidad de implementar medios de captación de agua pluvial en hogares, comercios, instituciones, etc.

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Este mes de abril, el tandeo en la ciudad se divide en dos macrosectores para la distribución de agua, donde se tendrá agua dos días seguidos y faltará el líquido cuatro días, de tal manera que en todo el mes se contará con servicio de agua 12 días, quedando la distribución de la siguiente manera.

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Lista de colonias y fechas de tandeo en Xalapa

Colonias del Macrosector “A”: Contarán con el servicio los días 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26 y 30.

12 de diciembre Acueducto Cerro Colorado Ampliación Brisas del Sumidero Ampliación Margarita Maza de Juárez Ampliación Unión Ampliación Vasconcelos Arboledas de Xalapa Arboledas del Sumidero Arboledas del Tronconal Aviación Civil Balcones de Xalapa Campo de Tiro Central de Abastos Circuito Las Águilas Culturas Mexicanas San Bruno El Moral Encanto del Sumidero Floresta Fraccionamiento Jardines de las Ánimas Fraccionamiento La Molienda

Colonias del Macrosector “B”: Contarán con el servicio los días 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 y 28.

2 de abril Agua Santa 1 Agustín Lara Ampliación Higueras Badillo Bosque del Sumidero Brisas del Sumidero Bugambilias de Xalapa Casa Blanca 10 de Mayo Constitución Sumidero Constituyentes Continental Ejido El Sumidero Ejido El Tronconal El Arroyo El Cafetal El Coyol El Nacimiento El Tanque El Triunfo Encinal Ferrer Guardia. Fesapauv Cristal Flores de Casa Blanca Fraccionamiento Campestre Fraccionamiento Veracruz Francisco Villa Gobernadores Herón Proal Higueras Huizachal Infonavit Pomona Jardines de Santa Rosa Jardines del Castillo Las Margaritas Las Minas Las Terrazas Las Torres

Autoridades indicaron que la estimación de fechas puede cambiar debido a factores naturales externos. Asimismo, exhortaron a la población a almacenar el agua necesaria y a hacer uso eficiente y racional de la misma.

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