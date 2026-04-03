Cortes de Agua en Xalapa en Abril 2026: Lista de Colonias con Tandeos y Fecha de Suspensión
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En la ciudad de Xalapa, se dio a conocer que debido a la temporada de estiaje habrá tandeos. A continuación te damos la lista de colonias y los días en que habrá servicio de agua.
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Con la llegada de la temporada de estiaje, el gasto de las fuentes de abastecimiento de agua potable de Xalapa tiende a estar a la baja, motivo por el cual la guía de distribución se encuentra sujeta a cambios no previstos que deriven de la escasez del vital líquido o de fenómenos naturales impredecibles, que provoquen que en el mismo día se tande el servicio entre parte alta y baja.
La recomendación diaria es hacer uso eficiente y racional del agua, ampliar los almacenajes internos en casa habitación y considerar la posibilidad de implementar medios de captación de agua pluvial en hogares, comercios, instituciones, etc.
Este mes de abril, el tandeo en la ciudad se divide en dos macrosectores para la distribución de agua, donde se tendrá agua dos días seguidos y faltará el líquido cuatro días, de tal manera que en todo el mes se contará con servicio de agua 12 días, quedando la distribución de la siguiente manera.
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Lista de colonias y fechas de tandeo en Xalapa
Colonias del Macrosector “A”: Contarán con el servicio los días 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26 y 30.
|12 de diciembre
|Acueducto Cerro Colorado
|Ampliación Brisas del Sumidero
|Ampliación Margarita Maza de Juárez
|Ampliación Unión
|Ampliación Vasconcelos
|Arboledas de Xalapa
|Arboledas del Sumidero
|Arboledas del Tronconal
|Aviación Civil
|Balcones de Xalapa
|Campo de Tiro
|Central de Abastos
|Circuito Las Águilas
|Culturas Mexicanas
|San Bruno
|El Moral
|Encanto del Sumidero
|Floresta
|Fraccionamiento Jardines de las Ánimas
|Fraccionamiento La Molienda
Colonias del Macrosector “B”: Contarán con el servicio los días 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 y 28.
|2 de abril
|Agua Santa 1
|Agustín Lara
|Ampliación Higueras
|Badillo
|Bosque del Sumidero
|Brisas del Sumidero
|Bugambilias de Xalapa
|Casa Blanca
|10 de Mayo
|Constitución Sumidero
|Constituyentes
|Continental
|Ejido El Sumidero
|Ejido El Tronconal
|El Arroyo
|El Cafetal
|El Coyol
|El Nacimiento
|El Tanque
|El Triunfo
|Encinal
|Ferrer Guardia.
|Fesapauv Cristal
|Flores de Casa Blanca
|Fraccionamiento Campestre
|Fraccionamiento Veracruz
|Francisco Villa
|Gobernadores
|Herón Proal
|Higueras
|Huizachal
|Infonavit Pomona
|Jardines de Santa Rosa
|Jardines del Castillo
|Las Margaritas
|Las Minas
|Las Terrazas
|Las Torres
Autoridades indicaron que la estimación de fechas puede cambiar debido a factores naturales externos. Asimismo, exhortaron a la población a almacenar el agua necesaria y a hacer uso eficiente y racional de la misma.
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