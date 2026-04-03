Aparece Muerta Tortuga Carey en Playa Las Barrillas en el Sur de Veracruz

En la congregación de Las Barrillas perteneciente a Coatzacoalcos en la zona sur de la entidad veracruzana, del lado playa los pescadores reportaron la mañana de este viernes 3 de abril una tortuga muerta.

Se trata de la primer tortuga de la especie carey que se ha localizado muerta en la zona costera de Coatzacoalcos. Los pescadores reportaron la muerte de la tortuga a las autoridades de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente.

Video Reportan Retraso en Anidación de Tortugas en Playa de Cazones Veracruz | N+

Cabe señalar que con esta suman un total de seis tortugas que se han localizado sin vida en los últimos meses en la zona sur de Veracruz. Se destacó que el reptil no presentaba en su exterior huellas de hidrocarburo.

Otras tortugas halladas muertas recientemente en Veracruz

La mañana del pasado martes 31 de marzo, fue localizada una tortuga muerta de la especie Lora, se dio a conocer que el hallazgo se realizó en una de las playas de la ciudad de Coatzacoalcos, el reporte de hechos señaló que fue a la altura de la colonia Playa Sol, al sur de la entidad Veracruzana.

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Hasta el momento, no han sido reveladas las causas de la muerte de este reptil. Se espera que las autoridades investiguen y determinen lo que originó su deceso. Es importante señalar que esta zona de costa, se ha reportado la llegada de plastas de hidrocarburo en el área de playa.

También el pasado lunes 30 de marzo, se reportó otro hallazgo de una tortuga sin vida, en esta ocasión el reptil fue localizado en las playas de la zona conocida como "Los Barrancones", junto a Las Barrancas del municipio de Alvarado, Veracruz. Se informó que se trató de una cría y que presentaba manchas de hidrocarburo en el caparazón.

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