Localizan Tortuga Muerta Cubierta de Hidrocarburo en Playa de Coatzacoalcos

Durante la mañana de este jueves 19 de marzo se dio a conocer que en aproximadamente seis kilómetros de la playa en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos al sur de Veracruz, a lo largo de esta extensión de playa se reportó la presencia de restos de hidrocarburo lo cual empezó a recalar.

Como parte de esta contaminación hoy fue hallada una tortuga la cual fue encontrada sin vida, y según los datos recabados fue encontrada cubierta de residuos de hidrocarburo. Así lo dio a conocer le Ecólogo, Alex Zepeda.

Video Encuentran Tortuga sin Vida en Playa de Boca del Rio, Veracruz | N+

"Nos encontramos los restos orgánicos de una cría de tortuga Chelonia mydas es la tortuga verde, tipo amarillo la que tenemos en esta zona del Golfo de México, pues ya sin vida está cubierta completamente de ese residuo del petróleo del chapopote."

Los especialistas señalaron que la mancha de hidrocarburo que abrazó al animal podría ser lao que originó que la tortuga se mantuviera a al deriva en aguas del Golfo de México.

Este no es el primer ejemplar hallado muerto en dicha zona de costa

Esta contaminación ha dejado ya diversas especies marinas muertas en la zona costera del sur de Veracruz. En fechas recientes en esta zona fueron hallados dos delfines sin vida de los cuales aún se investigan las causas de su muerte.

"Las tortugas pequeñas son viajeras, no son básicamente de aquí de esta zona. Estos litorales o que están viajando constantemente en busca de alimento. Y bueno, pues aquí la la agarró por sorpresa esa mancha de hidrocarburo Y le quitó la vida"

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El también integrante del colegio de biólogos profesionales de Veracruz, dijo que es urgente se realice la recolección del hidrocarburo que ha recalado, desarrollando tareas de limpieza en la zona de playa.

“El mar está haciendo su función, nos está ayudando a limpiar el mar está sacando a la playa todas estas grandes masas de hidrocarburo que tenemos ahorita sobre la playa y pues hay que hacer algo, hay que idear la forma correcta de poder seguir limpiando y para seguir limpiando sin duda necesitamos unas barreras absorbentes en el mar”

Los restos de hidrocarburo se encuentran desde la zona centro hasta las colonias ubicadas al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos.

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