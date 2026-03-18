Tortuga Marina es Hallada Muerta en Playa de Boca del Río, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 18 de marzo, se registró el hallazgo de una especie marina sin vida sobre una de las playas del municipio de Boca del Río, Veracruz. El descubrimiento fue reportado por pobladores y pescadores de la zona.

El ejemplar encontrado corresponde a una tortuga marina, la cual fue encontrada en la playa que lleva el mismo nombre, es decir, Playa Tortuga. Dicho lugar se encuentra ubicado en el bulevar del municipio de Boca del Río, Veracruz.

Video: Encuentran Tortuga sin Vida en Playa de Boca del Rio, Veracruz

La especie marina fue encontrada sin vida y en condiciones que presuponen que el fallecimiento pudo haber ocurrido desde hace varios días. En su caparazón se percibía una tonalidad rojiza, así como una mancha de color negro.

Hasta el momento se desconocen cuáles podrían ser las causas de la muerte de dicho ejemplar encontrado en esta playa de Boca del Río, Veracruz, y serán las autoridades correspondientes quienes determinen cuáles pudieron ser los posibles factores que contribuyeron a su fallecimiento.

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Aparece otro delfín sin vida en menos de una semana en playa de Veracruz

Pescadores y ejidatarios de Tonalá, Guillermo Prieto y Colorado realizaron un recorrido en la zona, donde hallaron el delfín sin vida en la playa del ejido Guillermo Prieto de Coatzacoalcos; es el segundo que es localizado durante la semana.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades locales, Protección Civil de Agua Dulce y Coatzacoalcos, ya que, a diferencia del primer hallazgo, este delfín no estaba tan descompuesto, por lo que, como en otras ocasiones, se informó a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Así mismo, dos tortugas marinas también fueron encontradas sin vida en días anteriores en la zona de la franja costera del sur de Veracruz; sin embargo, hasta este momento no se han informado las posibles causas de la muerte, por lo que no se ha confirmado que el hidrocarburo fue la causa, aunque los ejemplares muertos están cubiertos por el chapo.

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