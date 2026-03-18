Ciclista Muere Atropellado por Camión Recolector de Basura en Orizaba, Veracruz

Un ciclista perdió la vida durante la mañana de este miércoles 18 de marzo, en el cruce de de la calle Norte 2 y Oriente 7 del centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Los hechos ocurrieron a la altura del Mercado Melchor Ocampo, en la zona conocida como Fénix Mercado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre que circulaba en bicicleta quedó debajo de un camión recolector de basura del ayuntamiento de Orizaba. Las autoridades de la policía vial tomaron conocimiento y detuvieron al conductor de la unidad, mientras elementos de tránsito municipal, acordonaron la zona y la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

Las cámaras de video vigilancia serán prueba para el peritaje de las autoridades y así determinen responsabilidades.

