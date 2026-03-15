Localizan Sin Vida a Adulto Mayor al Interior de Domicilio en Veracruz; Autoridades Investigan

La mañana de este domingo un adulto mayor fue hallado sin vida al interior de su domicilio en la avenida 41, entre calles 9 y 11 de la colonia Paraíso, cerca del panteón municipal de Córdoba.

De acuerdo con vecinos del lugar, la persona vivía sola y presuntamente presentaba b con el consumo de alcohol. Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades de seguridad.

Por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar la zona y tomar conocimiento de los hechos para evitar el paso de personas, y preservar la escena del hallazgo.

Minutos después también llegó personal de una funeraria local, además de peritos de la Fiscalía Regional de Justicia quienes también tomaron conocimiento de los hechos, así como de la Policía Ministerial, quienes realizaron la búsqueda de indicios que ayuden a esclarecer estos hechos, así como a proceder con las diligencias correspondientes de este tipo de situaciones.

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Hombre de la Tercera Edad Muere en Vía Pública en Veracruz

En Veracruz la mañana del pasado jueves 12 de marzo, se dio la movilización de cuerpos emergencias hasta la zona de Río Medio 1, muy cerca ya del fraccionamiento del norte, en los primeros reportes se señaló un hecho que involucraba a un hombre de la tercera edad, en el reporte se indicó que aparentemente el hombre presentaba problemas de salud.

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Los datos recabados indicaron que un hombre entre 65 y 70 años de edad lamentablemente murió en la vía pública. Exactamente sobre la Avenida Río Pánuco, hasta este punto de la ciudad se trasladaron elementos policíacos quienes se encargaron de acordonar la zona ya que la persona ya no contaban con signos vitales.

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