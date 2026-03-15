Fuego Consume Tráiler en Carretera del Sur de Veracruz; Incendio Causó Cierre Carretero

Durante la madrugada del domingo 15 de marzo elementos de Protección Civil y bomberos de Cosolecaque en el sur de Veracruz atendieron el incendio de un tráiler sobre la autopista Cosoleacaque–La Tinaja, en el tramo Cosoleacaque–Acayucan, a la altura de la colonia Colosio.

Al arribar al lugar, realizaron las labores correspondientes para el control y sofocación del incendio, implementando las medidas de b necesarias para evitar mayores riesgos.

Noticia relacionada: Incendio de Pipa tras Choque con Tráiler Provoca Cierre en la Autopista Córdoba-Veracruz

De este hecho tomó conocimiento la Policía Municipal, así como personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) quienes apoyaron en las labores de seguridad y control de la circulación en el lugar del accidente.

El paso de vehículos fue suspendido por varias horas, mientras se realizaban las maniobras de atención de la emergencia y el retiro de la unidad de carga siniestrada. Una vez controlada la situación, el personal se retiró del lugar sin que se reportaran personas lesionadas.

Otro accidente de transportes de carga pesada en Veracruz

El conductor de un camión de carga terminó estrellándose en la parte trasera de un tráiler que llevaba decenas de tubos de acero, y a pesar de que la parte delantera quedó destrozada, el chofer resultó ileso.

Fue sobre la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la localidad de San Julián en la ciudad y puerto de Veracruz, donde se registró este aparatoso accidente por la mañana del pasado martes 10 de marzo.

Video Camión de Carga se Impacta Contra Tráiler Cargado con Tubos en la Autopista Veracruz Cardel Daños Materiales | N+

De acuerdo con los reportes de parte de testigos, el operador del tráiler se detuvo de manera repentina, por lo que el hombre del camión color blanco no frena a tiempo y termina chocando con una fuerza considerable.

Las dos unidades pesadas quedaron sobre el carril de baja velocidad con dirección de Cardel a Veracruz, por lo que afectaron seriamente la circulación por más de dos horas. Guardia Nacional y aseguradoras atendieron este percance, y después de deslindar responsabilidades se retiraron del lugar y liberaron la vialidad.

Historias Recomendadas:

FPF