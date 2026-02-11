Incendio de Pipa tras Choque con Tráiler Provoca Cierre en la Autopista Córdoba-Veracruz

Un fuerte accidente encendió las alertas durante la madrugada de este 11 de febrero en la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del tramo de Córdoba-Veracruz. Se registró el incendio de una pipa luego de un choque contra un tráiler antes de llegar a la caseta de Paso del Toro.

El siniestro fue reportado por conductores quienes transitaban en la zona, quienes también lograron captar el impactante incendio de las dos unidades pesadas, un usuario de redes sociales compartió una grabación del momento en donde se muestra su intención por ayudar a los afectados, sin embargo, el temor porque explotara se hizo presente, esto dice en su video.

Es una pipa, ¿estará cargada?, sí es de combustible(...) No pero si empieza a explotar.

Colapsa tráfico en la Autopista Córdoba-Veracruz por incendio de pipa y tráiler

El incendio generó una densa columna de humo visible a varios metros de distancia, lo que provocó que varios automovilistas optaran por detener su marcha. Más tarde, elementos de Caminos y Puentes Federales, Guardia Nacional División Carreteras y Cuerpos de Bomberos acudieron para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran

Así fue el incendio de una pipa y tráiler en la Autopista Córdoba-Veracruz. Foto: X @Thermokineros

Durante más de cinco horas el accidente en la Autopista Córdoba-Veracruz a la altura del entronque de La Tinaja con dirección al estado veracruzano, fue cerrada en su totalidad, dejando a una fila kilométrica de vehículos varados.

A pesar que el choque sucedió durante la madrugada, este bloqueo afectó a varios automovilistas quienes tenían que llegar a su destino hacia Veracruz, por lo que después de unas horas, optaron por tomar vías alternas.

Cierre parcial por accidente en la Autopista Córdoba-Veracruz hoy 11 de febrero

Al rededor de las 8:00 horas, a través de las redes sociales de Capufe, dieron a conocer que la circulación fue reabierta parcialmente, sin embargo, continuaban con las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas.

Además reportaron que la carga vehicular se registraba en ambos sentidos de la vialidad a la altura del kilómetro 68, por lo que exhortan a los conductores a manejar con mayor precaución.

En tanto a los operadores de la pipa y del tráiler, no han dado a conocer detalles sobre su estado de salud, sin embargo, se presume que lograron salir a tiempo antes de que las unidades se consumieran entre las llamas.

