Muere Conductor en su Automóvil tras Accidente en la Autopista México-Puebla

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad murió al chocar su automóvil en la que viajaba contra uno de los pilares del segundo piso de la Autopista México-Puebla a la altura de San Jerónimo Caleras cerca del puente de La María en la capital poblana.

El conductor manejaba, presuntamente a más de 150 kilómetros, sobre el carril de alta cuando perdió el control y se impactó de manera frontal provocándole severas lesiones.

Accidente en la Autopista México-Puebla hoy 10 de febrero. Foto: X @ciudadano_pue

Muere conductor prensado en la Autopista México-Puebla

El hombre murió casi de manera instantánea por lo que personal de rescate de Protección Civil acudieron a liberar el cuerpo que se encontraba prensado; Posteriormente, por protocolo, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal de Proximidad de Caminos de la Secretaría de Seguridad Pública abanderó el percance y cerró dos de los tres carriles para permitir las diligencias correspondientes.

Tráfico lento en la autopista México-Puebla por accidente hoy 10 de febrero

El tráfico se reporta lento en la Autopista México-Puebla con dirección hacia los estadios, por lo que autoridades exhortan a los automovilistas a respetar las indicaciones y de ser posible, evitar la zona con dirección a Orizaba.

La Fiscalía General del Estado fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento de cadáver, del cual aún no han dado a conocer la identidad de la víctima mortal.

Pasajeros lesionados por accidente de transporte público frente al Congreso de Puebla

Un transporte público con pasajeros a bordo protagonizó un accidente sobre la bajada de la Calzada Zaragoza, a la altura del edificio del Congreso del Estado de Puebla.

El chofer de la Ruta 72 habría perdido el control de la unidad luego de pasarse un tope a alta velocidad, en ese momento chocó contra dos camionetas y posteriormente se salió del camino y terminó sobre el camellón.

Choca Ruta 72 contra Dos Camionetas en Calzada Zaragoza de Puebla

Pasajeros resultaron lesionados por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano, mientras que otros fueron atendidos en el lugar. La unidad de transporte público permaneció en el lugar durante varios minutos hasta que finalmente fue retirada con apoyo de una grúa.

Presuntamente el operador se dio a la fuga luego del accidente por lo que autoridades investigan su paradero para que se haga responsable por los daños.

