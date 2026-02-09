Camión de Volteo Sin Frenos Provoca Choque Múltiple de Más de 10 Vehículos en Puebla

Un choque múltiple paralizó el tráfico en la zona sur de la ciudad de Puebla; un camión de volteo se habría quedado sin frenos sobre la pendiente, y embistió a varios vehículos en sobre el Periférico Ecológico, en el tramo de la 14 a la 24 Sur.

Debido al percance, varios automotores terminaron varados sobre los carriles de la vialidad, con diversos daños que provocó la unidad de carga con sentido a la 11 Sur en Puebla.

Carambola de 14 vehículos provoca tráfico lento en el Periférico Ecológico de Puebla

Usuarios del Periférico Ecológico de la ciudad, reportan que son al menos 14 vehículos involucrados en el choque múltiple que provocó el camión cargado con material de construcción.

Noticia en desarrollo