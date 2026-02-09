Vehículo Atropella a Dos Mujeres a Bordo de una Motocicleta en Puebla

Este lunes 9 de febrero de 2026 se registró un accidente vial en el Bulevar 5 de Mayo de la ciudad de Puebla, ya que dos mujeres que iban a bordo de una motocicleta fueron atropelladas por un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la unidad de dos ruedas tuvo que ser atendida en el lugar de los hechos ya que presentaba golpes de consideración, mientras que su acompañante resultó ilesa.

Dos motociclistas fueron atropelladas por un vehículo en el Bulevar 5 de Mayo de Puebla

Dos mujeres a bordo de una motocicleta fueron atropelladas este lunes por un vehículo particular en el cruce del Boulevard 5 de Mayo y la calle 16 de Septiembre en Puebla capital.

La conductora fue atendida por paramédicos del servicio de urgencias médicas avanzadas de la Secretaría de Salud quien presentó golpes de consideración, mientras que la acompañante resultó ilesa. Testigos refieren que los servicios médicos así como agentes de tránsito llegaron tarde.

Aunque en el lugar estaba el vehículo responsable, posteriormente algunas personas llegaron para hacerse cargo de los gastos médicos. Debido al incidente vial, el Bulevar 5 de Mayo registró carga vehicular casi una hora con sentido a la avenida 31 Oriente.

La mañana de este lunes se reportó el atropellamiento de un motociclista por un vehículo sobre la Vía Atlixcáyotl y Bulevar Los Reyes en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de dicha demarcación le brindaron los primeros auxilios al conductor por lesiones leves, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

