Fuerte Accidente Múltiple Deja Dos Muertos y Cierre Total en la Autopista Amozoc-Perote.

Dos personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas luego de un fuerte accidente vial registrado la madrugada del jueves 5 de febrero sobre la Autopista Amozoc-Perote, a la altura del kilómetro 37 en el tramo Cuapiaxtla-Audi.

En el aparatoso choque estuvieron involucradas unidades de carga pesada, así como varios automóviles particulares, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, así como paramédicos y personal de Rescate, quienes realizaron labores de auxilio y atención a lesionados. Por otro lado, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y la Policía Estatal procedieron con el abanderamiento de la zona.

Dos muertos y varios lesionados deja choque múltiple en la Autopista Amozoc-Perote

Luego de la valoración prehospitalaria, confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala. Por otro lado, los heridos fueron trasladados a hospitales de la región.

Paramédicos y equipo de rescate auxilian en accidente en Tlaxcala. Foto: X @ciudadano_pue

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió para realizar las diligencias de ley y el levantamiento de los cuerpos; Cabe destacar que hasta el momento no han dado a conocer la mecánica del accidente.

Cierre total por accidente en la Autopista Amozoc-Perote duró varias horas

La autopista fue bloqueada en ambos sentidos por uno de los tráileres que quedó volcado sobre uno de sus lados por lo que el paso sobre la vialidad se detuvo por completo. Luego de una fila de autos acumulada, la Guardia Nacional dio a conocer las rutas alternas para evitar este congestionamiento.

Con dirección a Perote por la salida en el km 025+000 de la Autopista Amozoc-Perote, hacia al municipio de Ixtenco y con dirección a Puebla por la salida en el km 040+000 con dirección a Apizaco, hacia al municipio de Cuapiaxtla.

La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos por varias horas, mientras se retiraban las unidades siniestradas y realizaban las maniobras de limpieza.

Con información de Franco Arteaga

