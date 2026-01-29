Fuerte Choque Múltiple en la Carretera El Seco-Acatzingo de Puebla Deja a Dos Lesionados Graves

Un fuerte accidente vial se registró sobre la carretera El Seco-Acatzingo, a la altura del punto conocido como El Ocotal, lo que provocó intensa movilización de cuerpos de emergencia, además la vialidad estuvo cerrada por varias horas.

En el percance ocurrido el 27 de enero estuvieron involucradas dos unidades de carga pesada y dos automóviles particulares, los cuales quedaron con daños considerables, obstruyendo la vialidad y generando congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de un tráiler habría realizado una maniobra de rebase y terminó chocando al camión tipo torton color azul con blanco, los otros vehículos fueron impactos de forma colateral.

Dos lesionados de gravedad tras accidente en la carretera El Seco-Acatzingo en El Ocotal

Dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas de manera inmediata por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladadas al hospital para la valoración médica, lamentablemente su estado de salud se reporta como delicado.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública y Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes, así como labores de abanderamiento para prevenir otros accidentes y agilizar el flujo vehicular. Posteriormente, las unidades fueron trasladadas al corralón como garantía para el pago de los daños.

Choque entre transporte público ruta 35 y camioneta en Tehuacán, Puebla

Un accidente vial entre unidad del transporte público y camioneta particular en el municipio de Tehuacán, Puebla, dejó saldo de tres personas lesionadas.

Accidente de transporte público con camioneta en Tehuacán. Foto: Facebook Motored Tehuacán

Ocurrió en el cruce del Boulevard Almada y la calle Benito Juárez, en la colonia Jardines, donde el colectivo de la Ruta 34 colisionó con la camioneta, provocando movilización de cuerpos de emergencia.

Tres personas resultaron con golpes menores, por lo que fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la demarcación, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Choca Unidad del Transporte Público con Automóvil en Puebla Deja Cuatro Lesionados

Elementos de Tránsito Municipal acudieron a la zona para abanderar la circulación, realizar peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Autoridades municipales informaron que, en lo que va del año 2026, los accidentes viales han registrado incremento de hasta el 20%, por lo que exhortaron a los automovilistas y operadores del transporte público a conducir con mayor precaución.

