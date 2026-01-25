Tráileres Chocan y Uno se Incendia en la Autopista 150D Orizaba-Puebla; Carga Fue Saqueada

Durante este fin de semana se reportó un fuerte accidente carretero en el cual se vieron involucradas dos unidades de carga pesada. Según el reporte de los hechos se trató del choque entre dos tractocamiones y uno de ellos terminó siendo consumido por el fuego que se provocó tras el fuerte impacto de los vehículos.

Se dio a conocer que los hechos ocurrieron el kilómetro 242 de la autopista 150D Puebla–Orizaba, a la altura de la zona conocida como Balastrera, tras un aparatoso accidente que involucró unidades de carga pesada, causando afectación vehicular severa a esta importante vía de comunicación.

Se informó que al sitio como primeros respondientes arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) así como bomberos Metropolitanos y de la región de las Altas Montañas, quienes realizaron en coordinación las labores de control, auxilio y mitigación de riesgos.

Un tractocamión que remolcaba dos cajas secas con productos de línea blanca y fue saqueado por pobladores, y la otra unidad estaba cargado por madera. De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas fallecidas; sin embargo, se confirmó que dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por los cuerpos de emergencia en el lugar.

Otro incendio de unidad de carga pesada ocurrida en el sur de Veracruz

En el sur de la entidad la mañana del pasado viernes 23 de enero se registró un fuerte incendio en lo que uno de los accesos principales a la ciudad mediante la carretera Transístmica en la zona sur de la entidad veracruzana. Ahí se incendió una pipa.

Según versiones de los testigos en la zona se escuchó un fuerte estruendo el cual pudo escucharse en varias colonias y zonas aledañas, situación que generó alarma entre los vecinos y reportaron a las autoridades. Al sitio acudieron como primeros respondientes elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

