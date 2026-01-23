Hombre es Asesinado a Disparos en Texistepec; Se Dedicaba a Tapar Baches en la Zona

Durante la tarde de este viernes 23 de enero, en el municipio de Texistepec, localizado al sur del estado de Veracruz, se registró una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas debido a que ocurrió un hecho de violencia.

Según la información recabada, un hombre, quien según testigos se dedicaba a tapar baches, habría sido asesinado a balazos, lo que generó una fuerte movilización por parte de los cuerpos de seguridad.

Fueron los propios automovilistas que transitaban por la zona quienes se encargaron de alertar a las autoridades por medio del número de emergencias 911 sobre la presencia del cuerpo que se encontraba tirado a un costado de la carretera.

Al llegar al lugar de los hechos, paramédicos de Protección Civil confirmaron que la víctima, identificada como Alberto, de 31 años, originario del municipio de Texistepec, presentaba al menos cinco impactos de bala y ya no contaba con signos vitales.

Tras el hecho de violencia, la zona fue acordonada por las autoridades, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar las investigaciones correspondientes.

Ataque armado deja una persona sin vida en Río Blanco, Veracruz

El pasado miércoles 21 de enero, un ataque armado se registró en el municipio de Río Blanco; dicho hecho de violencia provocó una intensa movilización de parte de grupos de emergencia, así como corporaciones policiacas.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron en la Primera Privada de San Javier, esquina con la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Benito Juárez. Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Ministerial, luego de recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona.

En el lugar, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 42 años de edad, quien hasta ahora no ha sido identificado y presentaba alrededor de 17 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, lo que le habría provocado la muerte de manera inmediata.

