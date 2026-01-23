Reubicarán a Familias en Zonas de Riesgo Tras Inundaciones al Norte del Estado de Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer en la conferencia matutina de este viernes 23 de enero, realizada en la localidad de Las Bajadas, ubicada en el municipio de Veracruz, que, después de la devastación que se tuvo en la zona norte del estado por las inundaciones, se tendrá que reubicar a más de 4 mil familias que viven en zonas de riesgo.

Asimismo, la presidenta de México dio a conocer que las reubicaciones que ya se tienen previstas son en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, al norte del estado, con 3 mil 018 casos; Ilamatlán, con 516; y en el caso de Álamo Temapache, con 195 familias. La presidenta precisó que son 4 mil viviendas las que deberán reubicarse.

En coordinación con los habitantes, hablando con ellos, son 4 mil viviendas que tienen que reubicarse, 4 mil viviendas; esa va a ser la inversión.

¿Por qué serán reubicadas casi cuatro mil familias?

Durante la noche del pasado jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de octubre, se registró una intensa precipitación en la zona norte del estado de Veracruz. Debido a las lluvias, el río Cazones aumentó su nivel y terminó desbordándose, causando afectaciones considerables en viviendas, negocios y centros educativos de distintos municipios.

Poza Rica fue uno de los municipios mayormente afectados. Calles y avenidas quedaron bajo el agua, mientras la corriente se llevaba todo a su paso. Varias familias tuvieron que ser rescatadas y trasladadas a refugios temporales; así mismo, las clases fueron suspendidas en todos los niveles educativos.

Álamo Temapache, Ilamatlán, Tuxpan, Pánuco, entre otros municipios, también tuvieron afectaciones. Familias de dichos municipios perdieron sus viviendas, enseres domésticos y documentación, pues la situación los tomó por sorpresa. Muchas familias incluso perdieron integrantes.

Las afectaciones fueron graves y semanas después, autoridades informaron que se apoyaría económicamente a las familias afectadas. En la conferencia mañanera realizada en Veracruz la mañana de este viernes 23 de enero, se dio a conocer que cerca de 4 mil viviendas serán reubicadas en distintos municipios del norte del estado de Veracruz.

