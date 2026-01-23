Garcia Harfuch Destaca Disminución del 28% en Homicidios en Veracruz

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Veracruz; el funcionario destacó que los homicidios dolosos bajaron 28%, en la entidad, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de enero de 2026, que se realizó desde Veracruz, García Harfuch mencionó que los delitos de alto impacto en dicha entidad disminuyeron 0.3%, en el mismo periodo.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT