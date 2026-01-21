Tercera Tormenta Invernal: Nuevos Frentes Fríos 30 y 31 Provocarán Temperaturas Bajo Cero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los nuevos frentes fríos 30 y 31 causarán la tercera tormenta invernal de la temporada, provocando temperaturas bajo cero en algunos estados de la República mexicana; aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del clima para los siguientes días.

Frentes fríos 30 y 31

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el jueves y el viernes, 22 y 23 de enero de 2026, respectivamente, ingresarán a México los frentes fríos 30 y 31 y afectarán la zona del norte y noreste del país.

Los nuevos frentes fríos, en interacción con una masa de aire polar y otros fenómenos meteorológicos, causarán vientos fuertes, lluvias, nevadas, caída de aguanieve y evento Norte, en varios estados del país.

El SMN detalló que en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa habrá vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes.

Mientras que en las sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo León se registrará caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante.

Además, habrá evento Norte en Tamaulipas y Veracruz, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

¿Dónde bajarán las temperaturas bajo cero grados?

Las temperaturas bajo cero se registrarán en los siguientes estados, durante la tercera tormenta invernal, en enero de 2026.

Viernes 23 de enero de 2026

Chihuahua y Durango: Con heladas y temperaturas de hasta -15 grados centígrados, la madrugada del viernes, 23 de enero de 2026.

Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: Con heladas y temperaturas de hasta -5 grados centígrados, la madrugada del viernes.

Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México: Con frío de entre 0 y 5 grados centígrados, la madrugada del viernes.

Sábado 24 de enero de 2026

Durango: Con heladas y hasta -10 grados, la madrugada del sábado 24 de enero de 2026.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: Con heladas y hasta -5 grados, la madrugada del sábado.

Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México: Con frío de entre 0 y 5 grados centígrados, la madrugada del sábado.

Domingo 25 de enero de 2026

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León: Con hasta -10 grados centígrados la madrugada del domingo 25 de enero de 2026.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: Con hasta -5 grados la madrugada del domingo.

Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México: Con hasta cero grados la madrugada del domingo.

Con información de N+.

RMT