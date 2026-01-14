2025, el Tercer Año Más Caliente en la Historia: ¿Cómo Va Estar el Clima en 2026?

El año 2025 fue el tercero más caliente en la historia, así lo informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de Naciones Unidas (ONU), hoy, 14 de enero de 2026; aquí te decimos qué se espera en cuestión del clima para este año.

La temperatura global media de 2025 fue 1.44 grados centígrados, superior a la de la era preindustrial -de 1850 a 1900- muy cerca de los 1.5 grados centígrados que fueron fijados como umbral en el Acuerdo de París, detalló la Organización Meteorológica Mundial.

2025, el tercer año más caliente en la historia

El 2025 es uno de los tres más cálidos desde que hay registros, indicó la agencia de la OMS, con datos de ocho agencias meteorológicas y científicas.

En dos casos, el 2025 se consideró el segundo más cálido en 176 años de estadísticas, y en seis, el tercero.

De 2023 a 2025, según la media de las ocho instituciones que facilitaron los datos a la OMM, la temperatura media fue 1.48 grados centígrados, superior a la era preindustrial, incluso, algunas de esas agencias señalan que a la temperatura promedio por encima del límite establecido en el Acuerdo de París.

Fenómeno de La Niña vs. calentamiento global

De acuerdo con la OMM, los 11 últimos años se mantienen como los más cálidos desde en la historia y el fenómeno de La Niña, que actualmente influye en el clima internacional, asociado habitualmente a un descenso de las temperaturas, no está revirtiendo el calentamiento global a largo plazo.

Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, mencionó que "el año 2025 comenzó y terminó con La Niña y, aun así, fue uno de los más cálidos registrados a escala mundial debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en nuestra atmósfera".

Las elevadas temperaturas en tierra y en el océano contribuyeron a alimentar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, lluvias intensas y ciclones tropicales de gran intensidad, lo que subraya la necesidad vital de contar con sistemas de alerta temprana.

¿Cómo va a estar el clima en 2026?

De acuerdo con el observatorio europeo Copernicus y el Instituto estadounidense Berkeley Earth, el año 2026 se podría mantener en niveles de calor históricamente altos.

Mauro Facchini, jefe de la unidad Copernicus, afirmó este miércoles que "la urgencia de actuar frente al cambio climático nunca había sido tan apremiante" y según las previsiones, nada indica que el 2026 vaya a romper esta tendencia.

Samantha Burgess, directora adjunta de cambio climático en Copernicus, pronosticó que "2026 será uno de los cinco años más cálidos jamás registrados" y probablemente, “comparable a 2025".

En tanto, los climatólogos de Berkeley Earth también prevén que el 2026 sea posiblemente “similar a 2025, con el escenario más probable de convertirse en el cuarto año más cálido desde 1850".

Si el fenómeno conocido como El Niño, con su efecto de calentamiento, vuelve a aparecer, "podría convertir 2026 en un año récord", según Carlo Buontempo, director de cambio climático del observatorio Copernicus.

